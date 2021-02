Culture :« Les victoires du reggae 2021», Ombré Zion parmi les nominés dans la catégorie artiste de l’année

L’année 2020 a été particulière, et cette édition des Victoires du Reggae le sera tout autant. Cela fait près de 20 ans que nous avons créé et que nous organisons cet évènement pour mettre en avant le reggae, un des styles musicaux les plus populaires de France que les Victoires de la Musique ne cessent d’ignorer, cette année ne faisant pas exception. Les circonstances sanitaires particulières de 2020, nous ont toutefois poussés à revoir la formule en réduisant le nombre de catégories. Aussi, dans la mesure où beaucoup d’albums ont été lancés puis différés, d’autre reportés, mais que beaucoup d’artistes ont sorti plusieurs singles, clips vidéos et ont été particulièrement actifs en matière de Live digital, nous avons choisi cette année de nous consacrer davantage sur les artistes eux-mêmes en récompensant leur créativité plutôt que de nous focaliser sur les strictes sorties d’albums. Nous innovons également en proposant deux catégories du meilleur single (français et international) afin de mettre en avant un format musical de plus en plus important dans l’industrie du disque. Dernière nouveauté, nous remettrons cette année deux Victoires d’honneur : une à Daddy Yod, et une autre à Pablo Master, pour leur contribution au mouvement reggae en France.