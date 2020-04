Covid-19 : Vers la fermeture de commerces non essentiels et marchés flottants à Dakar

Batterie de mesures pour riposter contre la pandémie du coronavirus au Sénégal. Après l’interdiction des rassemblements publics, l’état d’urgence décrété, le couvre-feu, le gouvernement tend vers d’autres mesures, notamment la fermeture de commerces non essentiels et marchés flottant à Dakar.

Le gouverneur de la région de Dakar informe les populations qu’en application des décisions prises par monsieur le ministre de l’Intérieur, par arrêté n°008582 du 04 avril 2020 portant prorogation de l’interdiction temporaire de manifestations ou rassemblements, les mesures ci-après sont retenues dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19 dans la région de Dakar.

1) Il s’agit, entre autres de la réorganisation du marché en vue de la fermeture des commerces non essentiels et des marchés flottants, à la diligence des préfets de département, en relation avec les maires et autres acteurs concernés ;

2) Du renforcement de la présence des forces de l’ordre et de sécurité (Police-Gendarmerie-Armée) au niveau des lieux publics, notamment sur les plages et espaces de détentes, en vue d’une application rigoureuses des mesures d’interdiction de rassemblement ;

3) Du contrôle des véhicules de transport en commun, en vue du respect des mesures de réaménagement édictées par monsieur le ministre en charge du transport.