Covid-19: le Bénin enregistre son premier cas (ministre)

Le patient infecté est un burkinabé de 49 ans, arrivé au Bénin depuis le 12 mars dernier, selon une déclaration de ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin.

« Aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectués au Laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou, ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d’un cas suspect suivi sur le site d’isolement et de prise en charge de cotonou » détaille la déclaration du ministre béninois de la Santé.

« En retraçant l’itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu’il a quitté le Burkina – Faso le 21 février 2020 et à séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu’au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Après avoir vaqué à ses occupations quotidiennes sans respecter les mesures d’auto-isolement prescrites à l’aéroport, il a présenté des signes cliniques à type de rhum, toux et fièvre, signes l’ayant motivé à réaliser des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Devant l’absence d’éléments biologiques objectivables, il s’est rendu sur le site d’isolement et de prise en charge de Cotonou, le 15 mars 2020 à 9h30 où un prélèvement naso-pharyngé a été immédiatement réalisé » explique le ministre de la santé.

Benjamin Hounkpatin rassure de la stabilité de l’état clinique du patient qui bénéficie déjà d’une prise en charge adaptée et des dispositions en cours pour identifier les personnes ayant été en contact avec le sujet au Bénin et au Burkina-Faso.