Covid-19 au Sénégal : Le patient évacué en France est décédé

Le patient évacué par le Sénégal en France est décédé, a déclaré Docteur Abdoulaye Bousso devant le Grand Jury sur Rfm.

’information vient d’être donnée par Babacar Fall, présentateur de l’émission de la Rfm enregistrée ce samedi et qui passera demain dimanche 12 avril 2020. Le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), Docteur Abdoulaye Bousso, est l’invité de Grand Jury, ce dimanche.

Pour rappel, à la date du 11 avril 2020, le Sénégal est à 278 cas contaminés au Coronavirus, depuis le 2 mars, date de la première apparition de la maladie dans le pays.

C’est ce qui ressort des statistiques publiées ce jour par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui font état de 13 cas positifs sur 173 tests réalisés. Et parmi les cas positifs, 12 sont des cas contacts suivis et 1 cas issu de la transmission communautaire.