Covid-19 : 3 membres d’une même famille décèdent après avoir participé à un mariage à Dakar

Le coronavirus continue de faire des victimes. Trois (3) membres d’une même famille, deux sœurs et leur frère, sont morts du Covid-19. Âgés entre 60, 61 et 63 ans, ils ont choppé le virus après avoir pris part à un mariage célébré à Dakar.

Selon un membre de leur famille qui s’est confié à Rfm (radio privée), les victimes qui sont de même père et de même mère, sont décédées au courant de ce mois janvier.

En effet, la première est décédée le 13 janvier, la deuxième, 5 jours plus tard, le 18 janvier et la troisième est morte ce mardi 26 janvier à Dakar.

Et pourtant, durant ce mois de janvier, le président de la République, Macky Sall et son gouvernement ont pris des mesures restrictives pour réduire la propagation du virus dans les régions de Dakar et de Thiès qui enregistrent plus de 90% des cas de contamination. Il s’agit du couvre-feu, de l’interdiction des rassemblements, des manifestations telles que les mariages, réceptions, ect.

Mieux, le ministère de la Santé et de l’Actio sociale appelle quotidiennement, dans son bulletin du jour, au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Mais malgré tous ces efforts, certains Sénégalais continuent avec leurs anciennes habitudes. Et ce drame familial en est une parfaite illustration.

Pour rappel, à ce jour le Sénégal a franchi la barre des 600 morts de Covid-19 dont 160 à janvier.