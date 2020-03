Chaque jour qui passe nous sort de nos possibilités de faire face au mal sanitaire qui frappe le Sénégal. Ce soir, le ministère de la santé qui faisait son point quotidien de presse a fait savoir que sur 60 personnes testées 12 ont été déclarées positives.

C’est un terrifiant décompte que les services du ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, ont fait ce soir.? Dans leur point de presse, ils ont fait savoir que 60 tests ont été envoyés dans les laboratoires participant au dépistage national. Et sur ce lot, 12 sont revenus positifs. « Ce qui fait un total de 70 cas dont 8 patients ont été déclarés guéris. Comme on le voit, la courbe ascendante prise par le covi-19 dans notre pays ne semble être sur le déclin. Et, même si les professionnels de la santé -peu bavards d’ailleurs au Sénégal- se sont privés d’alarmer la population, une règle mathématique apprise de l’exemple chinois voudrait que, pour avoir le nombre exact des personnes infectées, on doit multiplier le chiffre officiel par 27; certains sont même allés jusqu’à prendre le chiffre 50.

Alors que le monde s’est emmuré et que partout les autorités religieuses comme étatiques recommandent le confinement et le dépistage général pour venir à bout de cette maladie, au Sénégal, il y en a encore des guides religieux qui doutent de son existence. Avec eux, ce sont des millions de talibés -disciples- qui ne voudront pour rien au monde que ce mal puisse dicter sa loi au Sénégal, comme l’a d’ailleurs rappelé Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des mourides, l’une des principales tariqas sénégalaises.

Leur scepticisme et leur dénégation ont été légitimées par la visite inopinée et inopportune de l’ancien Premier ministre, Mouhamed Boun Abdallah Dione qui est venu, ce vendredi, dans la ville de Touba s’acquitter de la prière de Jummah alors que partout sur le territoire national, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’intérieur, avait décidé la fermeture systématique des mosquées. Pour sa défense, Mouhamed Boun Abdallah Dione a fait savoir qu’il était venu à Touba porteur d’un message de sensibilisation du président Macky Sall.

A l’image de Touba qui préparait, hier dimanche, le Maagal de Kassou Raajab, la naissance du 2 ème khalife de Touba, et se prépare désormais au grand Maagal commémorant le départ à l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba, les ouailles de Yoff se sont opposés aux forces de l’ordre. « Nous ne pouvons pas accepter qu’ils nous empêchent de prier à Yoff alors que à Touba, on a vu l’ancien Premier ministre prier avec le Khalife« , se sont défendues de nombreuses personnes interrogées par Kewoulo.