Coupe du monde : l’Espagne face au Maroc en 8eme de finale

Malgré la défaite qu’elle a concédée, ce jeudi, face au Japon (1-2), l’Espagne a réussi quand-même à rejoindre l’étape des huitièmes de finale.

L’équipe espagnole va défier une belle équipe marocaine. Une confrontation intéressante selon le milieu terrain espagnol de 22 ans Pedri.

« C’était un match difficile face à une équipe (le Japon) qui jouait avec beaucoup d’intensité. On a trouvé peu d’espaces après la pause, leurs buts nous ont surpris. Il fallait donner plus de rythme, mais c’était compliqué. (…) Le Maroc est une équipe ‘surprise’ qui a beaucoup de talent. Il faut que ce soit un grand match et qu’on le gagne », a prévenu prévenu le pensionnaire du FC Barcelone.