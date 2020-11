Augustin Sidy Diallo, 61 ans, n’est plus. Le président de la Fédération ivoirienne de football (depuis 2011) est décédé ce samedi. Testé positif au coronavirus, il n’avait pas accompagné le groupe lors des deux matches éliminatoires pour la CAN 2022 contre Madagascar lors de la trêve internationale.

Il ne semblait pourtant pas présenter de signes préoccupants, mais son état s’est dégradé et il a été contraint d’être hospitalisé pour des complications respiratoires. «C’est un moment terrible, c’était un super mec qui méritait d’être connu. Un homme de coeur qui adorait le foot.» A déclaré Patrice Beaumelle, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

Avec sa disparition, c’est une véritable onde de choc qui a touché le football ivoirien. C’est sous son magistère comme président de la FIF que les Éléphants avaient obtenu leur titre de champion d’Afrique, en 2015. Patrice Beaumelle, le sélectionneur, était particulièrement ému à l’annonce de cette terrible nouvelle. « J’avais mangé avec lui, il y a quelques jours et il était en pleine forme. Il était venu avec nous en octobre en Belgique aussi. Il était très positif. Je l’ai même eu au téléphone au retour de Madagascar (le 17 novembre) et ça allait très bien. On devait se voir car je lui avais dit que je devais venir pas loin de chez lui. C’est un moment terrible, c’était un super mec qui méritait d’être connu. Un homme de coeur qui adorait le foot. »

C’est Sidy Diallo qui avait décidé de faire confiance à Beaumelle, l’ancien adjoint d’Hervé Renard. « Je suis sans voix. C’était un monsieur en or, un mec top qui a fait beaucoup de bien au foot ivoirien. C’est vraiment terrible… »