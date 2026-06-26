Podor : Le corps sans vie d’un jeune homme repêché dans le fleuve à Fanaye

La découverte macabre d’un corps sans vie dans les eaux du fleuve Sénégal a plongé les habitants de la commune de Fanaye dans la plus grande consternation. La victime est un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années. D’après les premières informations obtenues, le défunt était originaire du village de Médina Chérif, une localité située dans le département de Podor. La victime souffrait de troubles mentaux et disposait d’attaches familiales de part et d’autre du fleuve Sénégal, notamment à travers sa mère qui réside dans le village mauritanien de Sima.

Après les opérations de repêchage menées dans les eaux du fleuve, la dépouille a été officiellement remise à ses proches pour les besoins de l’inhumation, qui s’est déroulée à Médina Chérif. Ce drame intervient seulement quelques jours après un autre cas de noyade mortelle signalé dans le département de Podor. Cette énième tragédie illustre de manière préoccupante les risques permanents liés aux activités ou à la proximité du fleuve, particulièrement en cette période de l’année.