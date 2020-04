Encore un compatriote qui meurt du Covid-19 à l’étranger. A New York, parmi les 594 décès liés au Coronavirus, figure un Sénégalais qui avait une soixantaine d’années.

Selon Emedia, le défunt devrait être inhumé à New York, compte tenu des difficultés pour rapatrier un corps en ce contexte. Actuellement, les États-Unis sont le pays le plus touché par le coronavirus avec 337,309 cas confirmés et 9643 décès.