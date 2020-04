Artiste compositeur panafricain, Neega Mass fait partie de cette classe dite « complotiste » très active sur le net. Comme ses nombreux pairs activistes, il pense que le Covid 19 est une conspiration de milieux scientifiques proches du Nouvel ordre mondial pour réduire la population mondiale. Entretien…

Loin de l’image de fou de ce village planétaire qu’il véhiculent par ses rastas, l’artiste compositeur Neega Mass est ingénieur informaticien de profession: donc quelqu’un capable de raisonnement cartésien. Musicien né sur le sol sénégalais, il revendique sa casamancité même s’il se veut de nationalité panafricaine.

Considéré comme l’un des artistes les plus engagés dans la lutte contre le Nouvel Ordre mondial, Neega Mass a encore accusé ses ennemis -ulminatis- de comploter contre l’humanité. Dans cet entretien exclusif, accordé à Kewoulo, il pense que « ce n’est pas un hasard que ce virus soit sorti de ce laboratoire P4 de Wuhan, en Chine pour envahir le monde. »

Et dans sa ligne de mire, il y a bien sûr Bill et Melinda Gates, les patrons de Microsoft. Comme lui, il y a aussi Agnés Buzin, l’ancien ministre de la santé de France et son époux, Yves Levy. A en croire Neega Mass, « leur objectif est de tuer le maximum de personnes pour réduire les effets de gaz. » Aussi, l’artiste panafricain pense que ‘ces gens là disent que si on n’arrête pas la progression des populations, le monde ne pourra pas réussir à les nourrir tous. »

Et lui, le chantre de la négritude, ne peut accepter que de pareilles idées assassines prospèrent. Alors que son pays de naissance est aussi concerné par cette pandémie, Neega Mass aimerait que les dirigeants du Sénégal mettent un peu de transparence dans la gestions des fonds qu’ils attribuent à cette lutte contre le Covid-19.