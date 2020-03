Combat contre le coronavirus: A Wuhan, la vie son cours normal, progressivement

La vie à Wuhan ( Chine), épicentre du coronavirus qui a débuté en fin 2019 revient petit à petit à la normale. L’annonce a été faite aujourd’hui par les autorités chinoises.

« A Wuhan, le berceau de l’épidémie du coronavirus, les entreprises reprennent vie progressivement après un long moment d’arrêt dû à une forte progression de la maladie dans cette ville. Ce mercredi, les autorités ont affirmé que certaines entreprises peuvent reprendre leurs activités sans délais. Ces celles qui produisent ou fournissent des biens et services nécessaires à la vie quotidienne et aux soins médicaux », a déclaré la Rfm.Par contre, renseigne-t-on, les autres firmes devront obtenir une autorisation ou commencer plus tard.La ville de Wuhan compte de 11 millions d’habitants. Elle a subi une mise en quarantaine stricte de plus de 6 semaines.