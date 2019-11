Colette Hubert, la veuve de Léopold Sédar Senghor sera inhumée, ce jeudi, au cimetière de Bel Air, à côté de son mari et de son fils Philippe. Mais pour combien de temps ?

En effet, juste après le décès de Colette Senghor, certaines personnes proches du Président Senghor ont rappelé la volonté du poète et de sa femme d’être inhumés à Joal, avec leur fils. Un vœu qui pourrait se réaliser, en dépit de l’enterrement à Bel Air.

‘’Nous avons donné toutes les informations à la famille qui a bien voulu donner une suite favorable à cette volonté. La famille étudie le transfert des corps à Joal. Mais actuellement le moment est solennel. Des personnalités sont attendues pour l’enterrement’’, révèle Amadou Lamine Sall, joint par Seneweb.

A propos de la date retenue pour le transfert, Sall fait savoir qu’il ne lui appartient pas de donner une date, puisque la décision revient à la famille biologique de Senghor.

‘’Nous n’avons que notre souhait de voir se réaliser la volonté de Senghor et de Colette, mais l’autorité revient à la famille. C’est donc à elle de déterminer l’échéance’’, souligne Amadou Lamine Sall qui se dit heureux et soulagé de cette perspective de transfert des corps à Joal, la terre natale du poète.