Lutte avec frappe: Le CNG donne la victoire à Sa Thiès contre Reug Reug….

Après son recours, le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise (CNG) a donné ce mercredi, la victoire à Sa Thiès face à Reug Reug.

Suite à cette décision, le lutteur de Thiaroye a été interrogé au siège de l’instance, prie pour Sa Thiès et lui souhaite le meilleur. « C’est ça le sport. Après le combat, on oublie tout. Dieu m’a donné la victoire, je n’ai plus rien à dire », a-t-il déclaré, avant de rire.

Suffisant pour comprendre que Reug Reug, malgré la décision du CNG, se considère toujours comme vainqueur devant sa Thiès.

Reug Reug a également demandé que le nombre de forces de l’ordre soit multiplié lors des grands combats pour contenir les jeunes