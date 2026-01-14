Les vidéos pornographiques que Farba Ngom aurait partagées avec son avocat ne mettraient pas en scène des acteurs professionnels étrangers. Selon les révélations faites sur le plateau de Seneweb par le député Cheikh Bara Ndiaye, il s’agirait de Sénégalaises bien connues, dont certaines seraient encore dans les liens du mariage.

Pour Cheikh Bara Ndiaye, il ne s’agit nullement, dans ce cas précis, de contenus destinés à satisfaire une quelconque libido. Il soutient plutôt que ces vidéos constituent « un véritable outil de chantage, soigneusement conservé et confié à l’avocat du mis en cause, Me Cissé ». « Ce n’est pas du privé. C’est un moyen de pression », affirme le parlementaire. Selon lui, ces enregistrements pourraient servir à intimider des personnes à qui Farba Ngom aurait confié une partie de ses avoirs. Il illustre son propos par un exemple explicite : « Quand j’utilise ton nom pour payer un terrain et que tu veux ensuite le vendre, je peux te menacer de publier une vidéo compromettante. Et quand il s’agit d’une femme mariée ou simplement soucieuse de préserver sa dignité, ce moyen fonctionne presque toujours. »

Un dispositif de domination comparé à « Kocc Barma »

Pour Cheikh Bara Ndiaye, le fait que ces vidéos aient été confiées à un avocat — une autorité morale et juridique — confirme qu’il ne s’agit pas d’une affaire de mœurs privées, mais bien d’un dispositif de contrainte et de domination. C’est d’ailleurs pour cette raison, insiste-t-il, que ces fichiers pourraient constituer un élément central de l’enquête judiciaire. Allant plus loin, le député n’hésite pas à établir une comparaison avec l’affaire Kocc Barma, symbole au Sénégal de l’exploitation de contenus intimes à des fins de chantage et de destruction sociale.

Des transactions financières passées sous silence ?

Cheikh Bara Ndiaye met également en cause la communication du ministère de la Justice. Selon lui, le Garde des Sceaux n’aurait pas tout révélé : « Il y a des choses beaucoup plus graves dans cette affaire ». Il affirme notamment que « des transactions financières effectuées depuis la cellule de Farba Ngom impliquent des personnalités connues et reconnues, dont les noms auraient volontairement été passés sous silence ».

Enfin, Cheikh Bara Ndiaye estime que, même si ces vidéos avaient eu pour seul objectif de satisfaire la libido du détenu, leur existence mériterait d’être portée à la connaissance du public. À ses yeux, cela contredirait l’argument selon lequel Farba Ngom serait gravement malade, comme avancé par ses partisans. Il rappelle à ce titre l’épisode de la lettre de Falla Fleur, qui avait conduit à un nouveau jugement alors que la peine de l’intéressée arrivait presque à son terme, soulignant ainsi la récurrence de zones d’ombre dans la gestion de ce dossier.

