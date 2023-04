Le chef de l’État a réaffirmé, samedi, son vœu de voir le football sénégalais particulièrement l’équipe nationale à briller encule sur le toit de l’Afrique. Macky Sall veut une « remontada » pour rattraper les années de retard. L’objectif donc pour Aliou Cissé et Augustin Senghor, c’est d’aller chercher d’autres étoiles sur le maillot des Lions et en commençant d’abord par Côte d’Ivoire en 2024.

Si le président de la République s’investit à fond dans la politique de développement du sport au Sénégal, les résultats doivent forcément suivre. C’est déjà le cas avec le football qui a brisé le plafond de verre 2022 avec notamment équipe nationale A qui a remporté son premier titre continental au Cameroun. Il s’en est suivi d’autres trophées continentaux avec les équipes nationales des moins de 20 ans, locale, de Beach Soccer et chez les Lionnes avec l’UFOA A.

L’appétit vient en mangeant, dit-on ? Le Président Macky Sall n’est pas encore rassasié. Le chef de l’État veut voir le Sénégal à nouveau sur le toit de l’Afrique et ce, dès la prochaine Coupe d’Afrique des nations. La mission est donc campée : remonter les années de disette et agrandir l’armoire à trophées du pays. « Nous avons longtemps couru après la Coupe d’Afrique jusqu’en 2022. L’ai dit à Aliou Cissé et Augustin Senghor qu’il faut une « remontada » pour rattraper notre retard. Il faut remporter la Can en Côte d’Ivoire et celle suivante. On a déjà un trophée, il nous faut trois étoiles sur le maillot du Sénégal », a-t-il fait savoir lors d’un entretien avec Rfm.