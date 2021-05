Le président Faustin Archange Touadéra a fait une déclaration dans les médias nationaux pour faire le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19. Au 18 mai, le pays enregistrait depuis le début de la pandémie 7 015 cas de contaminations et plus de 96 décès. La situation se dégrade et le président a décidé de prendre un décret pour déclarer le Covid-19 comme une urgence de santé publique.

Si certaines régions du pays étaient jusqu’à présent épargnées, l’ensemble du territoire est désormais concerné. Des cas ont été déclarés à l’extrême sud-est du pays à Obo, ou à l’extrême nord-est comme à Birao. Les cas étaient concentrés dans les zones urbaines mais aujourd’hui « l’épidémie s’étend en profondeur dans les villages » souligne le président. Faustin Archange Touadéra avertit sur « le potentiel déstabilisateur inquiétant » de cette épidémie.

Selon une enquête d’une ONG citée par le président Touadéra, 69% des personnes interrogées pensent que la maladie n’existe pas en Centrafrique. De nouvelles mesures vont être prises pour tenter d’enrayer le développement de l’épidémie, avec notamment le lancement ce jour d’une campagne de vaccination.

source rfi