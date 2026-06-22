C’est une incroyable affaire de trafic d’influence doublée d’une redoutable entreprise d’escroquerie qui agite depuis plusieurs jours les réseaux sociaux sénégalais. Au cœur de ce scandale aux allures de thriller international se retrouvent, malgré eux, de respectés hommes d’affaires, des personnalités influentes et même des notables de premier plan qui ont eu le malheur de croiser la route d’un individu au talent exceptionnel pour la manipulation.

Pour s’ouvrir toutes les portes à Dakar, il s’était présenté comme le conseiller spécial du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane, plus connu sous les initiales « MBS ». Lorsque cette prestigieuse qualité ne suffisait pas à convaincre ses interlocuteurs, il se présentait tour à tour comme représentant de l’Émir du Qatar, intermédiaire privilégié des grandes familles régnantes du Golfe ou encore homme de confiance de plusieurs princes du Moyen-Orient. Pendant plusieurs années, il a ainsi réussi à bâtir un personnage aussi prestigieux qu’imaginaire. Kéwoulo revient sur les coulisses d’une imposture qui a fini par être démantelée par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC).

Un homme aux multiples identités

Qui est réellement Abo Amir ? La question continue de hanter ceux qui ont croisé son chemin. Né probablement entre 1979 et 1981, l’homme semble avoir entretenu le flou autour de son identité depuis de longues années. En dehors de sa mère, Amy Syll, et de quelques proches, dont son demi-frère Serigne Syll, un guide religieux respecté ayant longtemps vécu en Italie, peu de personnes sont capables d’affirmer avec certitude sa véritable date de naissance. Toutefois, après plusieurs semaine d’enquête, Kéwoulo est en mesure d’affirmer qu’il est prénommé Souhaïbou Syll, son père ayant décidé de lui donner le prénom de son ami et guide, Serigne Souhaibou Mbacké, l’un des fils de Serigne Touba.

Aussi, les enquêteurs découvriront d’ailleurs qu’il disposait de plusieurs identités et de divers documents administratifs présentant des incohérences. Un détail qui en dit long sur la personnalité de celui qui allait réussir à tromper des personnalités pourtant rompues aux affaires. Une seule certitude demeure : il est le fils de feu Serigne Mahmoud Syll de Touré Ndoulo, dans la région de Diourbel, un marabout unanimement respecté pour sa piété, sa sagesse et son influence spirituelle. Mais là où son père a bâti sa réputation sur l’intégrité, le fils a choisi une trajectoire radicalement différente.

Comment Atépa est tombé dans le piège

L’histoire prend une nouvelle dimension en 2023 lorsque Abo Amir réussit à pénétrer les cercles les plus fermés du monde des affaires dakarois. Il a fréquenté Birane Ndour, le fils de Youssou Ndour et Directeur général du groupe Futurs Madia, qui venait souvent jouer du billard avec lui, Adama Faye, le frère de l’épouse de l’ancien président sénégalais, des notables de l’APR qui cherchaient des interventions auprès des nouvelles autorités sénégalaises, des hommes d’affaire désireux de rencontrer le nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko…..bref tous ceux qui veulent paraitre à Dakar. Selon plusieurs témoignages recueillis par Kéwoulo, c’est le promoteur culturel Mactar Diop qui facilite sa rencontre avec l’architecte Pierre Goudiaby Atépa.

« C’est moi qui ai présenté Abo Amir à Atépa. Il m’avait expliqué qu’il avait un différend avec Sadio Mané. Selon lui, c’est grâce à ses relations en Arabie saoudite qu’il avait facilité son arrivée à Al-Nassr et il réclamait des commissions que le joueur refusait de lui verser. J’ai pensé que M. Atépa pouvait éventuellement aider à trouver une solution à l’amiable», explique Mactar Diop pour se défendre des soupçons de complicité qui pèsent aujourd’hui sur lui. Mais, une fois face au célèbre architecte, la discussion s’éloigne rapidement du dossier Sadio Mané. Abo Amir comprend immédiatement les ambitions internationales de Pierre Goudiaby Atépa et décide de frapper là où cela peut faire mouche.

Le rêve des milliards du Golfe

À cette période, Pierre Goudiaby Atépa porte plusieurs projets d’envergure. Parmi eux figurent la ville nouvelle de Kitoko en République démocratique du Congo, un ambitieux projet de pont reliant les deux rives de Freetown en Sierra Leone, ainsi que le projet Smart Island destiné à transformer une partie du littoral dakarois. Pour concrétiser ces ambitions, il faut des investisseurs puissants. Et dans l’imaginaire collectif, les fonds souverains saoudiens et qataris apparaissent comme les partenaires idéaux. Abo Amir l’a parfaitement compris. Toujours vêtu à l’orientale, multipliant les références aux palais princiers et aux hautes sphères du Golfe, il construit patiemment un personnage crédible. Son assurance, son éloquence et sa parfaite maîtrise des codes du monde arabe finissent par convaincre l’architecte. Progressivement, Pierre Goudiaby Atépa développe une confiance absolue envers celui qu’il présente désormais à son entourage comme le conseiller spécial du prince héritier saoudien.

Le voyage de trop à Riyad

Au sommet de leur relation, Abo Amir franchit une étape supplémentaire. Il convainc Pierre Goudiaby Atépa qu’une rencontre avec Mohammed Ben Salmane est imminente. L’architecte accepte alors de se rendre à Riyad. Selon une source judiciaire ayant suivi le dossier, tout semblait avoir été minutieusement préparé.« À son arrivée à Riyad, il a été accueilli au pied de l’avion par une limousine et installé dans un hôtel haut standing par des individus présentés comme des collaborateurs du prince. Ils lui ont expliqué que MBS devait le recevoir. Quelques heures, plus tard, ils sont revenus récupérer ses dossiers en affirmant que le rendez-vous était simplement reporté. Il a attendu plusieurs jours sans jamais voir le prince héritier avant de rentrer à Dakar », confie notre interlocuteur. Une opération de manipulation sophistiquée qui démontre que l’imposture dépassait largement le cadre d’un simple mensonge.

La chute du faux émissaire des princes du Golfe

La machine va finalement s’enrayer lorsque plusieurs victimes commencent à dénoncer les agissements du personnage. La Division des investigations criminelles ouvre alors une enquête pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et association de malfaiteurs. Les investigations révèlent un système bien huilé dans lequel le faux conseiller spécial promettait des financements, des rendez-vous princiers et des marchés internationaux en échange de sommes importantes ou de prestations diverses. Lorsque les enquêteurs convoquent Pierre Goudiaby Atépa pour recueillir son témoignage, la révélation provoque un véritable choc. « Il refusait d’y croire. Nous avons dû lui démontrer que l’homme qu’il considérait comme un proche du prince héritier saoudien était en réalité un escroc. Nous lui avons également expliqué qu’il était soupçonné d’avoir soutiré près de 100 millions de francs CFA à Mme Mame Diarra Tall par des procédés similaires », confie une source proche du dossier.

Une plainte à 400 millions FCFA

L’architecte découvre alors l’étendue du préjudice qu’il estime avoir subi. Pendant plusieurs mois, il avait mobilisé ses équipes et consacré un temps considérable à la réalisation de plans et d’études architecturales destinés, croyait-il, à être présentés directement au prince héritier saoudien. Estimant avoir été victime d’une gigantesque supercherie, Pierre Goudiaby Atépa dépose à son tour une plainte. Le montant du préjudice réclamé atteint près de 400 millions de francs CFA. Pour tenter d’échapper à la prison, Abo Amir aurait demandé à sa compagne, Fatou Ba, de récupérer des fonds conservés dans une armoire afin de rembourser certaines victimes. Mais le mal était déjà fait. Malgré ces démarches, les enquêteurs obtiennent son placement sous mandat de dépôt.

De la prison à l’exil

Après plusieurs mois passés derrière les barreaux, Souhaibou Syll, plus connu sous le nom d’Abo Amir, finit par recouvrer la liberté. Il quitte alors discrètement le Sénégal. Depuis l’étranger, il mène désormais une guerre médiatique permanente contre ceux qu’il considère comme responsables de sa chute. Dans ses publications et interventions sur les réseaux sociaux, il s’en prend régulièrement à plusieurs personnalités, parmi lesquelles Pierre Goudiaby Atépa, le Premier ministre Ousmane Sonko, certains responsables de la DIC ayant participé à son arrestation, ainsi que le journaliste d’investigation Babacar Touré, dont les révélations ont largement contribué à mettre à nu ce qui apparaît aujourd’hui comme l’une des plus spectaculaires opérations d’usurpation d’identité et de trafic d’influence jamais révélées au Sénégal. Une affaire dont toutes les ramifications sont encore loin d’avoir livré leurs derniers secrets.