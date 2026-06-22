Sonko-Diomaye : Abdou Khadre Djelani Cissé dénonce les « insinuations » d’Aldiouma Sow

Invité de l’émission Coucher du Soleil, Abdou Khadre Djelani Cissé, secrétaire général de JPS Pikine Pastef, s’est exprimé sur la nomination d’El Malick Ndiaye au poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale.

Selon lui, cette désignation n’a rien de surprenant. « Il fallait s’y attendre depuis le début de la législature. El Malick Ndiaye occupait déjà la présidence de l’Assemblée nationale avant de céder son fauteuil à Ousmane Sonko, à la faveur de l’évolution de la situation politique », a-t-il déclaré.

Pour Abdou Khadre Djelani Cissé, cette nomination s’inscrit dans la continuité logique des responsabilités exercées par El Malick Ndiaye. « Il maîtrise parfaitement les dossiers de l’Assemblée. Son élection au poste de premier vice-président est donc dans l’ordre normal des choses. Il pourra même représenter Ousmane Sonko lors de certains déplacements ou engagements institutionnels lorsque celui-ci sera retenu par d’autres obligations », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les déclarations d’Aldiouma Sow, le responsable de Pastef a affiché sa fermeté. « Je ne vais même pas me rabaisser à lui répondre. Au regard de tout ce que nous avons traversé pour en arriver là, il ne devrait pas adopter une posture susceptible de créer des tensions entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye », a-t-il soutenu.

Selon lui, les propos du président Ousmane Sonko reflètent la réalité de la situation. « Il n’existe aucun problème, contrairement à ce que tente de faire croire Aldiouma Sow. Les députés disposent de prérogatives tout comme le président de la République », a-t-il expliqué.

Revenant sur le projet de réforme constitutionnelle, Abdou Khadre Djelani Cissé a rappelé que le président de la République avait soumis un texte au Conseil constitutionnel pour avis. « Le Conseil a recommandé la révision de certains articles. Parallèlement, les députés ont également élaboré une proposition de loi qu’ils ont transmise au président Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko a été très clair : le chef de l’État a déjà donné son avis sur cette question », a-t-il précisé.

Concernant ce projet de réforme constitutionnelle porté conjointement par le président Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, l’invité estime que les déclarations du Président de l’assemblée nationale méritent d’être retenues. « Désormais, nous attendons la suite de cette affaire », a-t-il conclu