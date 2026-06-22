Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye a présidé la clôture de la Journée germano-sénégalaise de l’économie. Cette rencontre entre entreprises a débouché sur des engagements financiers importants et des projets industriels.

Le Président de la République a présenté la « Vision Sénégal 2050 » à l’Africa Business Hub. Ce plan prévoit « 28 milliards d’euros d’investissements sur cinq ans dans l’énergie, la santé, le numérique et l’agro-industrie », selon les informations publiées par les services de la Présidence. Pour attirer les capitaux, le Chef de l’État a mis en avant le nouveau Code des investissements. Ce texte garantit l’égalité de traitement et la protection contre l’expropriation. Une réforme fiscale simplifiée et la numérisation des procédures réduisent aussi les délais administratifs.

« Une enveloppe de 20 millions d’euros de la KfW pour accompagner la transformation verte des PME sénégalaises ; un projet de production locale de matériel de dialyse avec B. Braun, porteur de transfert de technologie et d’emplois qualifiés ; la formation de jeunes Sénégalais aux métiers de l’industrie automobile avec Daimler Trucks ; la mise en place d’une filière locale de véhicules utilitaires électriques et un programme de 100 millions d’euros dédié au stockage frigorifique, appelé à réduire les pertes après récolte et à créer plusieurs milliers d’emplois », peut-on lire sur la publication.

Enfin, un financement de 120 millions d’euros porté par GAUFF et l’ASER sera signé bientôt. Il permettra d’électrifier 750 villages contre 300 actuellement.