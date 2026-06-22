Louga : El-hadji Mouhamadou Al Hassane Bâ installé au trône de la khilafa de Guet Ardo

La cité religieuse de Guet Ardo, dans le département de Louga, a acté l’intronisation officielle de son nouveau guide spirituel, El Hadji Mouhamadou Al Hassane Bâ. Fils cadet du vénéré El Hadji Cheikh Aldiouma Bâ, le dignitaire prend les rênes de la confrérie locale dans un élan de ferveur populaire, avec la lourde mission de perpétuer l’héritage islamique et moral de cette grande lignée de marabouts.

Une nouvelle ère spirituelle s’ouvre pour les fidèles de la région de Louga. El Hadji Mouhamadou Al Hassane Bâ a été formellement installé comme le nouveau Khalife de Guet Ardo. La cérémonie de passation, empreinte de solennité et de ferveur, s’est déroulée devant une marée de disciples, de délégations des foyers religieux du pays et de représentants de l’administration territoriale, scellant la continuité dynastique de ce sanctuaire de la foi.