Cas dur pour Qatar : Sadio Mané blessé, Sénégal blasé (par Bassirou Sakho)

Le coup dur ! A quelques semaines de cette coupe du Monde si particulière, incrustée en plein milieu de la saison, les nations qualifiées redoutent, à chaque match joué, le pire pour leurs joueurs sélectionnables.

Et quand on craint le pire, il arrive souvent. Sans repos ni préparation physique possibles avant le début de la compétition mondiale qui aura lieu au Qatar, les joueurs oscillent entre le besoin de se préserver pour garder un minimum de fraicheur et la nécessité de garder le rythme.

Si les grandes nations peuvent un minimum gérer les méformes lors de la phase de poule grâce à des effectifs plus complet, les pays moins fournis sont contraints de jouer chaque match à 100%.

Le Sénégal, malgré son titre de champion d’Afrique fait partie de ces nations compétitives mais pour lesquelles aucune composante ne peut être négligée. Tout le monde doit être au maximum de ses capacités dès la première minute de jeu face au Pays-Bas le 21 novembre prochain.

Ce match ce jouera malheureusement sans Sadio Mané, le fer de lance de la tanière, suite à sa blessure au genou hier, avec le Bayern Munich. Il sera absent plusieurs semaines, le tendon étant touché.

On ne peut bien entendu pas en vouloir à son club ou au joueur, qui avaient probablement prévu de limiter le temps de jeu de l’ailier sur ce match.

Charge maintenant à ses coéquipiers de la sélection de porter hautes les couleurs des Lions lors de cette coupe du Monde.

Bon rétablissement Nianthio

Bassirou Sakho

Playmaker Sport Agency