Canada : Les restes de 215 enfants autochtones retrouvés sur le site d’un pensionnat

La découverte des restes de 215 enfants enfouis sur le site de l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique, a causé une onde de choc vendredi auprès des membres de la communauté et parmi la classe politique du pays.

Un expert a repéré les restes humains le week-end dernier à l’aide d’un géoradar, a fait savoir la Première Nation tk’emlúps te secwépemc dans un communiqué. « Certains n’avaient que trois ans », a affirmé la cheffe Rosanne Casimir.

Selon elle, la mort de ces enfants, dont on ignore la cause et à quand elle remonte, n’a jamais été documentée par la direction du pensionnat, même si leur disparition avait déjà été évoquée dans le passé par des membres de cette communauté autochtone.

Les conclusions préliminaires de l’enquête devraient être publiées dans un rapport en juin, a indiqué la cheffe Casimir. Dans l’intervalle, la communauté travaille avec le médecin légiste de la province et des musées pour tenter de faire la lumière sur cette horrible découverte et pour trouver tout document relatif à ces décès.

« J’ai le cœur brisé » , a réagi sur Twitter le premier ministre Justin Trudeau. « C’est un triste rappel de ce sombre chapitre de notre histoire. Je pense à tous ceux qui sont touchés par cette nouvelle bouleversante », a-t-il écrit vendredi.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, s’est pour sa part dit « horrifié » par cette découverte macabre, qui vient mettre en lumière toute la violence et les conséquences du système des pensionnats autochtones. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a quant à lui qualifié cette découverte de « douloureuse », bien qu’elle ne soit pas surprenante, selon lui.

« Même si ce n’est pas nouveau de trouver des sépultures dans les anciens pensionnats, c’est toujours dévastateur d’exposer les blessures de ce chapitre de l’histoire », a-t-il écrit sur Twitter jeudi soir.

La suite est par ici :

https://www.ledevoir.com/societe/605445/les-restes-de-215-enfants-retrouves-sur-le-site-d-un-pensionnat-autochtone-de-colombie-britannique