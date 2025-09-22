Boune : un homme retrouvé mort dans la forêt de d’anacardiers

Le corps sans vie d’un jeune homme a été découvert, dimanche 21 septembre, suspendu à un anacardier dans la forêt classée de Boune (dans la banlieue dakaroise). C’est un joggeur qui a donné l’alerte en tombant sur cette scène macabre en pleine matinée renseigne PressAfrik.

La victime a été identifiée comme étant Ousmane B., un homme de grande taille qui travaillait auparavant dans un atelier de menuiserie-ébénisterie tenu par son oncle. Selon le quotidien L’Observateur, il aurait récemment connu des difficultés de santé, perdu son emploi et était retourné vivre chez sa mère.

Si la thèse du suicide est évoquée, des éléments troublants remettent en cause cette piste. Des témoins affirment que les pieds du défunt touchaient encore le sol, soulevant de sérieuses questions sur les conditions de son décès.

Les services de police scientifique ont procédé aux premiers constats. Une enquête a été ouverte par le commissariat de Yeumbeul-Comico pour déterminer les causes exactes de la mort.