Blessures émotionnelles : reconnaître, comprendre et transformer l’adversité en énergie positive (Par Doyen Ismaëla Mbaye)

A travers les épreuves nous ne voyons que la” boue” alors qu’il s’agit de” l’engrais” qui nous fait pousser autrement. Les épreuves et l’adversité ne doivent pas être considérées comme des catastrophes. Nous ne sommes ni les cibles de quelqu’un ni les victimes du sort. Ces situations créent en nous un aguerrissement mental qui permet de mieux supporter d’autres difficultés.

Lise Bourdieu définit cinq blessures émotionnelles que chaque individu devrait subir (deux ou trois) dans sa vie.

Blessure du rejet : perfectionniste , privilégie la solitude considéré comme à part et préfère lâcher prise dans une situation difficile.

Blessure d'abandon : recherche l'attention et s'épanouit dans la grande visibilité. Ne supporte pas la solitude.

Blessure d'humiliation : évite les critiques et fait beaucoup plus pour les autres que pour lui même.

Blessure de trahison : contrôle la situation fait tout par lui même cheche à impressionner.

: contrôle la situation fait tout par lui même cheche à impressionner. Blessure d’injustice : a des difficultés à se faire plaisir sans se sentir coupable.

Connaître nos blessures donne des indications sur les schémas qui peuvent se jouer dans notre vie . Toutefois on peut ne pas se reconnaître dans une de ces descriptions. Tout comme certains schémas peuvent bien correspondre à nos attitudes et comportements. Il s’agit de se libérer de ce fardeau émotionnel par une prise de conscience et des efforts appropriés pour développer sa force intérieure et son énergie positive.

Doyen Isameala Mbaye