Aziz Ndiaye : « Mes meilleurs et pires moments dans l’arène »

Le promoteur de lutte Aziz Ndiaye, qui a officialisé son retrait de l’arène mardi dernier, se rappelle les bons et mauvais souvenirs dans l’arène. Et la saison de lutte 2013 l’a marqué le plus pour y avoir dépensé une manne financière.

« En 2013, j’ai fait une saison à plus d’un milliard. C’est la meilleure. Après, j’ai fait des saisons à 600, 500 millions Fcfa », raconte-t-il dans un entretien avec L’Observateur.

Le combat Balla Gaye 2/Tapha Tine en 2013 est son plus gros cachet et lui a, en même temps, rapporté le plus d’argent. Son combat le plus difficile demeure celui de Modou Lô-Eumeu Sène ficelé en 2014.