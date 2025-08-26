Anta Babacar Ngom : Un leadership féminin au service de la solidarité nationale ( Par Magued Wade)

La dame au grand cœur, la femme sensible à la détresse des siens, l’actrice politique, consciente de sa responsabilité sociétale, Anta Babacar Ngom Ndiack, s’est encore une fois illustrée, et de fort belle manière.

En cette période particulièrement difficile que traversent nombre de nos compatriotes, affectés par les inondations, le leader de l’ARC a fait montre d’une générosité exemplaire :

Deux millions de la talibée de Serigne Touba au dahira “Touba ci Kanam”, réfection du mur des cimetières de Pikine, qui s’était effondré, assistance à la structure hospitalière Philippe Maguilen Senghor.Dons de vivres et de matériel aux populations impactées de Thiaroye qui sont sous les eaux. Il y a, dans la vie de la Nation, des moments où la solidarité, la compassion et l’engagement désintéressé doivent conduire l’action des âmes sensibles.

Ce geste d’Anta Babacar Ngom Ndiack est aussi une invite à toutes celles et à tous ceux dont les moyens le permettent, à servir leur peuple.

Merci Anta Babacar.

Doyen Wade Magued