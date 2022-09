Affaire Kaliphone : le procureur réclame l’arrestation de Adja Thiaré Diaw

On dirait que la boule a tournée de kaliphone vers Adji Thiaré Diaw. Elle avait déposé une plainte pour coups et blessure volontaire ce qui a conduit son présumé violeuren prison, la future journaliste aurait pu subir le même sort.

Cependant, Libération révèle, en effet, que le procureur avait demandé sa conduite au parquet. Et pour cause. Kaliphone, également muni d’un certificat médical, a porté plainte contre elle pour coups et blessures volontaires.

L’étudiante en journaliste a été sauvée, selon le journal, par son état de santé. Elle serait malade.