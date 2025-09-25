Le tribunal correctionnel de Paris a rendu ce jeudi 25 septembre son jugement dans l’affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable d’association de malfaiteurs, mais relaxé des accusations de corruption et de financement illégal.
Sarkozy reconnu coupable pour la période 2005-2007
La présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, a estimé qu’en tant que ministre puis président de l’UMP, Nicolas Sarkozy avait laissé ses proches collaborateurs solliciter les autorités libyennes pour obtenir des soutiens financiers en vue de la campagne de 2007. Les faits retenus concernent la période allant de 2005 au 15 mai 2007, date à laquelle il est devenu président de la République et a bénéficié de l’immunité présidentielle, renseigne TF1 Info visité par Senego.
Des proches également condamnés