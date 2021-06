Accidents de la route : 6 morts enregistrés en 48 heures

Au total six (6) morts ont été enregistrés entre lundi 31 mai et mardi 1er juin dans quatre accidents de route sur le territoire national.

Les premières victimes sont nos confrères du site d’informations Léral.net qui étaient en mission dans le cadre de la tournée économique du Président Macky Sall (du 29 mai au 1er juin) dans les régions de Kaffrine, Kaolack et Kédougou.

Dans la matinée du 31 mai 2021, un camion identifié comme faisant partie du parc des Grands Moulins de Bamako a dévié sur l’axe Dienou Dia – Kédougou. Et il est entré en collision avec le véhicule SUV emprunté par l’équipe de Leral, causant sur le coup la mort de trois (3) personnes identifiées comme étant Abou Sy (Journaliste), Mouhamadou Yoro Diallo (technicien) et Ousmane Ndiaye (chauffeur) . Deux blessés ont été également notées dans l’accident. La levée des corps des défunts est prévue ce mercredi 2 juin à l’Hôpital Principal de Dakar à 10 heures.

Dans la même journée du lundi 31 mai, le décès d’ un monteur, caméraman à la télévision Asfiyahi Abdou Guèye Diouf âgé de 27 ans a été rapporté par les médias. La victime a été mortellement renversé par une voiture vers l’échangeur de Malick Sy, à hauteur des Quatre C alors qu’il était au bord de son scooter. Le chauffeur qui l’a renversé est passé sur son corps et a pris la fuite. La police a ouvert une enquête et le chauffard est activement recherché…

Dans la nuit du lundi 31 mai vers 23 heures, un camion a eu un violent choc avec une moto “Jakarta”. Le conducteur de l’engin, un maçon domicilié à Gandiaye (Kaolack), est décédé sur le coup. La mardi 1er juin vers 17 heures, un bus en provenance de Kolda s’est renversé à hauteur de Gamboul, dans la commune de Thiomby, département de Kaolack. Le bilan provisoire fait état d’un mort.