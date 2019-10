Deux blessés graves et quelques blessés légers, c’est le bilan d’un accident de véhicule de type 4X4 appartenant à l’homme d’affaires Serigne Mboup ce jeudi. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux à Mbadakhoune, dans le département de Guinguinéo. Le chauffeur a perdu le contrôle de la voiture de marque sud-coréenne.

Les journalistes de la TFM, de Dakaractu, de la SENTV, de Alfayda FM et de Saloum TV étaient dans le convoi de Serigne Mboup pour couvrir une manifestation organisée à Mbadakhoune par le maire de Guinguinéo, renseigne Seneweb.

600 morts

Chaque année plus de 600 morts sont enregistrés et les facteurs humains reste responsable à 80%, malgré les efforts fournis, selon les responsables de la sécurité routière lors d’un atelier national. »Nous devrons nous engager à être beaucoup plus vigilants et présents dans la sensibilisation et dans la formation.

Rôle de la police

Mais aussi dans les actions de répressions. Ce qui devrait nous conduire à revoir la législation et la réglementation sur la sécurité routière et renforcer le rôle de la police et de la gendarmerie », avait soutenu Oumar Youm.