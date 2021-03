Le 25 mars 2012, le Sénégal connaissait la deuxième alternance démocratique, après 12 ans de pouvoir libéral. Ce jeudi 25 mars, Macky Sall passe ses neuf ans, jour pour jour, au Palais de l’avenue Roume. Avec 65,8 % des voix contre 32,4 % pour Me Wade, il est le président le mieux élu de l’histoire du pays.

Après une seule tentative, Macky Sall a remporté l’élection présidentielle de 2012. Il devint ainsi le quatrième président de la République sénégalaise, et offre au pays de la Téranga la deuxième alternance politique de son histoire.

Une courte marche vers le pourvoir

En 2012, Macky Sall Sall était déjà bien connu dans le paysage politique sénégalais. D’obédience libérale, il a cheminé de prime abord avec Abdoulaye Wade, président sortant et candidat à sa propre succession. De ministre d’État, ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique à la primature, entre autres, l’ancien maire de Fatick aura gravi tous les échelons.

Alliance pour la République

Après un conflit avec Abdoulaye Wade, il quitte le Parti Démocratique Sénégalais (Pds) et fonde l’Alliance pour la République (Apr) en 2008. L’homme sillonne ensuite le Sénégal et la diaspora aux fins à la fois de polir davantage son image et de massifier le nouveau parti. Le 10 décembre 2011, il a été investi officielle candidat à la présidentielle de 2012. Une candidature portée par son parti au sein d’une coalition de 28 partis et 4 mouvements citoyens nommée “Macky 2012”. Au soir du scrutin du 25 mars, il remporte l’élection avec 65,8 % des suffrages.

Espoir

Un grand espoir était porté sur le jeune chef de l’Etat – le plus jeune de l’histoire du pays – surtout que le natif de Fatick avait réussi, tout au long de la campagne présidentielle à vendre aux Sénégalais la fameuse “gouvernance sobre et vertueuse“. Slogan qu’il opposait au régime de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, vouée aux gémonies en raison des craintes d’une dévolution monarchique au fils, Karim Wade jadis décrit comme “ministre du ciel et de la terre” au regard des fonctions cumulés.

Chasse aux adversaires politiques

Le gouvernance du nouveau président sera vite troublée lorsque Macky Sall “ressuscita” la Cour de répression de l’enrichissent illicite (CREI) sous le prétexte d’une demande sociale. Sur les 25 personnalités jadis ciblées, seul Karim Meissa Wade fera les frais de cette institution présentée par nombre d’observateurs telle une machine à abattre des adversaires politiques. Et comme pour conforter les doutes, le fils de l’ancien président de la République a été condamné, en 2015, à six ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA. Sous cette peine, il était exclu de facto de la course vers la magistrature suprême.

La machine “judiciaire” ne s’arrêta pas. L’ancien maire de la ville de Dakar a aussi payé un très lourd tribut dans la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Un 7 mars 2017, l’ex député fut écroué et court-circuité de la Présidentielle de 2019.

A ces deux hommes malheureux, vint s’ajouter la longue liste des candidats de la présidentielle de 2019 forclos par le biais d’un parrainage citoyen.

Deuxième et “troisième” mandat

Face à quatre candidats (Ousmane Sonko, Madické Niang, Cheikh Issa Sall, et Idrissa Seck), Macky Sall a été réélu avec 58,27%. Depuis, le question du troisième mandat est suspendue sur toutes les lèvres. D’autant plus que les occasions ne manquent pas pour le président de lever le suspense. Mais le locataire du Palais de Roume maintient le flou : en atteste son “ni oui ni non” !