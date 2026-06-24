Que choisir entre manque d’humilité présumé et mythomanie chronique (Par Cheikh Omar Kasse)

Cher Aliou Diedhiou,

Tu es sans doute la dernière personne qui devrait aujourd’hui se permettre de donner des leçons de morale, d’humilité, de constance et, surtout, de fidélité.

Toi qui as accédé à la coordination départementale de Pastef Ziguinchor grâce à Djibril Sonko, dans des circonstances que nous connaissons tous, tu devrais faire preuve d’un minimum de reconnaissance et de loyauté au lieu de chercher à jeter les maires en pâture à l’opinion.

Le plus préoccupant, c’est que pour exister politiquement, tu sembles avoir besoin de construire des récits dans lesquels tu joues systématiquement le rôle principal, celui du faiseur de tout. Si je devais désigner à Ziguinchor un représentant du fugitif Madiambal, mon choix se porterait sans hésitation sur toi. Tu affirmes partout être à l’origine du premier règlement intérieur de Pastef-Les Patriotes. Mais te connaissant, je sais que cette tendance à réécrire l’histoire est devenue chez toi une véritable habitude.

Si tel n’était pas le cas, tu aurais tiré les leçons des épisodes qui t’ont déjà valu d’être publiquement désavoué par le Pros. Les militants se souviennent encore de l’année 2019, lorsque tu t’étais présenté à la préfecture de Ziguinchor en te faisant passer pour le mandataire du parti, avant d’être démenti. Ils se souviennent également de ton déplacement à Dakar, que tu avais justifié par une prétendue rencontre avec le président Sonko.

Puisque nous parlons de Dakar, pourquoi ne dis-tu pas également comment tu as été recadré lors du congrès du parti après t’être présenté comme secrétaire général de la section communale de Ziguinchor ?

Aujourd’hui, tu sembles vouloir utiliser Djibril Sonko comme un marchepied pour gravir les échelons politiques, tout en tentant paradoxalement de le discréditer afin de te présenter comme le militant originel, authentique et incontournable. Pourtant, Djibril Sonko n’a jamais suspendu son engagement au sein du parti, contrairement à toi qui as, à deux reprises, gelé tes activités après avoir été publiquement démenti de manière humiliante par le président Sonko

La réalité est simple : tu as toujours semblé davantage préoccupé par ton propre positionnement que par l’intérêt collectif. Tu as constamment recherché des responsabilités et des postes, mais diriger exige davantage que l’ambition. Un véritable dirigeant ne s’appuie ni sur les contre-vérités, ni sur la mesquinerie pour exister politiquement.

Enfin, avant de te présenter comme secrétaire général de la section communale de Ziguinchor, encore aurait-il fallu avoir le courage et la constance de participer aux différentes réunions de cette même section qui n’a de bureau à part un coordinateur fantôme et deux adjoints qui font son boulot à sa place.

Cheikh Omar Kasse

Responsable politique à Alwar

Membre JPS Ziguinchor