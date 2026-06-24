Maram KAIRE intégre le Conseil Consultatif Mondial sur l’Avenir du Spatial

Maram KAIRE intégre le conseil consultatifmondialsur l’avenirdu spatial , mis en place par Seraphim Space, le plus grand fond d’investissement mondial pour le secteur spatial.

Composé de 7 membres, je porterai la voix de toute l’Afrique dans le conseil.

Seraphim crée un conseil consultatif mondial sur l’avenir de l’espace

Seraphim Space a annoncé, le 15 Avril, la création du Conseil consultatif mondial sur l’avenir du secteur spatial, un conseil spatial mondial créé pour aborder les principales opportunités et les défis stratégiques, commerciaux et géopolitiques auxquels est confronté le secteur spatial.

Réunissant les plus grands spécialistes du secteur spatial issus de l’écosystème spatial mondial, le Conseil consultatif comprend d’anciens astronautes, des entrepreneurs du secteur spatial, des investisseurs de haut niveau et des responsables politiques possédant une expérience dans les domaines du spatial commercial, des programmes nationaux, de la défense, des sciences du climat et des communications mondiales.

Présidé par Candace Johnson, pionnière de l’industrie satellitaire, le Conseil consultatif réunit des dirigeants de haut niveau dont les carrières couvrent les décennies fondatrices du secteur spatial commercial jusqu’au paysage émergent actuel des technologies spatiales.

Membres initiaux :

Anousheh Ansari – PDG, XPRIZE ; première femme exploratrice spatiale privée.

Ann Winblad – Cofondatrice et directrice générale, Hummer Winblad Venture Partners.

Candace Johnson – Cofondatrice de SES et pionnière des communications mondiales par satellite.

Marco Fuchs – PDG, OHB SE, un fabricant européen de satellites de premier plan.

Masayasu Ishida – Cofondateur et PDG de SPACETIDE ; Directeur de programme du Fonds de stratégie spatiale du Japon.

Pascale Ehrenfreund – Présidente, COSPAR ; Professeure de recherche, Institut de politique spatiale, Université George Washington.

Rob Desborough – Associé général, Seraphim Space, et cofondateur de l’accélérateur Seraphim Space.

À propos de Seraphim Space :

Fondée en 2016, Seraphim Space s’est imposée comme le premier groupe d’investissement mondial exclusivement dédié au secteur des technologies spatiales. La société a fait des technologies spatiales une catégorie d’investissement à part entière, en lançant les premiers fonds de capital-risque privés et publics au monde consacrés à ce domaine.

Depuis sa création, Seraphim a accompagné 149 entreprises réparties dans 33 pays. Les sociétés de son portefeuille ont levé collectivement plus de 10 milliards de livres sterling ( soit 7 602 081 000 000 Franc CFA ) et neuf d’entre elles ont atteint le statut de licorne.

L’écosystème de Seraphim comprend des accélérateurs, des fonds de capital-risque dédiés et le Seraphim Space Investment Trust (SSIT), coté à la Bourse de Londres, offrant un soutien allant de l’amorçage à la phase de croissance avancée.

Il s’agit d’un positionnement au sommet du spatial mondial, chargé de façonner les 10 prochaines années du secteur spatial mondial.