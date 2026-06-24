Commissariat central de Dakar : Karim Xurum Xax et Babacar Ba libérés après leur audition

Les activistes Abdou Karim Guéye alias « Karim Xurum Xax » et Babacar Ba ont été interpellés ce mercredi matin à Dakar alors qu’ils se trouvaient au ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités pour déposer une requête. Selon les informations disponibles, Karim Xurum Xax a été arrêté après avoir tenté de faire une déclaration à la presse.

Conduits au commissariat central de Dakar, les deux hommes ont été entendus par les enquêteurs en présence de leur avocat, Me Aboubacry Barro, avant d’être remis en liberté à l’issue de leur audition.