Yeumbeul Sud : Un dealer débarque à la police et revendique la paternité d’1 kg de chanvre indien

Le poste de police de Yeumbeul Sud de la banlieue dakaroise est entré dans l’histoire, depuis dimanche dernier, avec le trafiquant de chanvre indien atypique N.M.D. Ce dernier a ouvertement assumé son statut de baron de l’herbe illicite. Il a revendiqué la paternité de la saisie d’1 kg de chanvre indien sur un de ses lieutenants par les éléments de la brigade de recherches.

Les éléments de la Brigade de recherches ont effectué une patrouille de sécurisation, samedi dernier, dans les rues de Thiaroye Kao, ils apprennent la présence suspecte d’un dealer détaillant dans le quartier. Les policiers identifient le trafiquant et prennent le dealer nommé M.S. et lui passent la paire de menottes. Ils le soumettent à une fouille corporelle, découvrent sur lui 1kg de chanvre indien et le conduisent au poste de police.

Selon le journal « Les Echos », le baron de la drogue, N.M.D, débarque au poste de police de la localité et demande aux flics de libérer son lieutenant. Mieux, il a affirmé lui avoir confié la came pour la vente et revendique la paternité de la saisie. Il a déclaré aussi être venu se faire prisonnier.

L’attitude du trafiquant a fait tiquer les policiers, qui doutent de sa santé mentale et tentent de le sensibiliser sur les risques encourus. Mais, le gus persiste dans ses déclarations et réaffirme être le propriétaire de la drogue saisie. Il a soutenu devant les policiers s’être récemment procuré de l’herbe prohibée à Mbour auprès d’un tiers. Il a indiqué que son poulain M.S n’y est pour rien et que c’est lui le propriétaire de la drogue saisie.

N.M.D. et son poulain M.S ont été déférés devant le procureur du Tribunal de grande instance de Pikine / Guédiawaye pour détention et trafic de chanvre indien.