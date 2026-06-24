Marché Financier : Restructuration de la dette du Sénégal ? (Par Babo Amadou BA)

Le marché financier fonctionne sur un principe fondamental : l’asymétrie d’information est le premier RISQUE que les investisseurs cherchent à couvrir. Augmentation du rendement des obligations (baisse de la valeur), et du spread.

Quand le Ministre dit :

« Nous pensons que cette dette, si elle doit être rediscutée, il faut la rediscuter. Si elle doit être restructurée, il faut la restructurer. »

« On ne sait pas les conditions que le FMI va poser, mais si c’est nécessaire, il n’y a aucune raison de ne pas le faire. »

Le marché réagit automatiquement.

Je maintiens ma position de départ: le Sénégal n’a pas besoin de restructuration car nous sommes déjà dans la gestion active de la dette, surtout avec la création de la Direction Générale des Financements et de la Dette, sans oublier le PRES.

P.S. : un MINISTRE n’est pas un CHRONIQUEUR