Adéane : Une jeune femme meurt dans un grave accident sur la RN6

L’asphalte casamançais a encore frappé ce mercredi 24 juin 2026 matin, arrachant la vie à Moussou Diarra, une jeune femme de 27 ans lors d’une violente sortie de route, dans la commune d’Adéane.

Selon les premières informations recueillies sur place, un minicar en provenance de Ziguinchor a dérapé avant de quitter la chaussée et de percuter violemment un palmier situé en bordure de route.

Le bilan provisoire fait état d’une personne décédée sur le coup et deux blessés. La personne décédée est une femme âgée de 27 ans. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.

Les services de secours et les forces de sécurité se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage et la prise en charge des victimes.