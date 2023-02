Pour vol de matériel : Un ancien DG recherché

P. O. D, ancien Directeur général (DG) de la société Kabirex, est activement recherché par la Police. Le mis en cause est accusé de vol présumé de matériel composé de caméras de surveillance et autres divers, d’une valeur marchande de 53 millions FCfa.

La société de transport dénommée Kabirex, avait réceptionné le samedi 11 février dernier, un important lot de matériel provenant de Chine composé, entre autres, de caméras de surveillance et d’autres matériels logistiques, relate Les Echos. Le service de transport prend alors l’attache du chef de transit de la boîte et lui confie le colis, dans le but d’assurer la livraison de la commande à bon port.

Mais, en étiquetant la marchandise, celui-ci se trompe sur l’identité du destinataire légitime. Et appose sur la commande en question, le nom de l’ancien Directeur général de Kabirex nommé P. O. D, croyant ainsi que ce dernier est toujours aux manettes dans ladite société, narre le journal.

Le chef de transit téléphone alors au sieur Diagne et l’informe de la livraison de la marchandise. Celui-ci se garde de le rectifier et lui indique au bout du fil le lieu de débarquement de la marchandise, qui est un entrepôt de supérette en phase d’installation. La marchandise en question était toutefois destinée à la société Kabirex.

Mais, au cours de l’enquête habituelle de satisfaction, le chef de transit se rend compte de sa méprise et retourne séance tenante avec son équipe au lieu de débarquement initial, pour récupérer le colis. L’ex-Directeur général de Kabirex, s’y oppose farouchement et soupçonne son ancienne boîte d’avoir utilisé son nom, pour obtenir la commande de marchandise. Malgré les garanties données, le sieur Diagne campe sur sa position et refuse catégoriquement de restituer le matériel en question.

L’ancien directeur de Kabirex avait enlevé le matériel de l’entrepôt pour le déposer dans un local à la cité Aliou Sow de Golf Sud. La commande sera récupérée puis restituée à son propriétaire légitime par les limiers. Le matériel est composé de 184 cartons constitués de caméras de surveillance et divers autres objets logistiques, d’une valeur marchande de 53 millions de francs Cfa.

L’ex-DG de Kabirex est activement recherché par la police. Il est devenu subitement introuvable et injoignable.