Diourbel : Un émigré surprend sa femme avec son neveu et ouvre le feu en plein quartier

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Diourbel, A. Der, un émigré de 64 ans revenu au Sénégal pour le Magal de Touba, a surpris sa quatrième épouse, S. Cissé, en pleins ébats sexuels avec son propre neveu, P. Sy, alors qu’il était censé passer la nuit à Louga.

L’Observateur informe que le sexagénaire, fou de rage, s’est emparé de son pistolet rangé dans sa valise. Il s’est alors lancé à la poursuite de son neveu, qui avait pris la fuite, et a tiré deux coups de feu, le manquant de justesse.

Alertés par les détonations, précise le quotidien du Groupe futurs médias, les autres occupants de la maison sont intervenus pour le calmer, tandis que l’épouse, répudiée dans la foulée, rassemblait ses affaires avant de quitter le domicile.

Malgré la gravité des faits et les coups de feu tirés en pleine nuit dans une zone habitée, l’affaire a été réglée à l’amiable au sein de la famille. À ce stade, aucune plainte n’a été déposée et aucune suite judiciaire n’a été engagée, croit savoir la même source.