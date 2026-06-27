Tensions dans la lutte : Lirou Diane arrêté et placé en garde à vue

La Division spéciale de cybersécurité de la police nationale a arrêté et placé en garde à vue Lirou Diane ce jeudi. Il est poursuivi pour diffamation et discours contraires aux bonnes mœurs.

Cette interpellation fait suite à une plainte déposée par un homme surnommé Docteur Jules. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Lirou Diane l’avait accusé de recevoir de l’argent de la part de certains acteurs du milieu de la lutte.

Après son audition par les enquêteurs de la police, le mis en cause a été retenu dans les locaux de la cybercriminalité. Lirou Diane sera présenté ce lundi prochain au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.