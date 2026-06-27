Battus lors de leurs deux premières rencontres, les Lions de la Teranga semblaient proches de l’élimination. Mais le champion d’Afrique n’a pas abdiqué. Grâce à une victoire historique 5-0 contre l’Irak et aux résultats du groupe G, le Sénégal disputera bien les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal revient de très loin.

Après les défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), les Lions abordaient leur dernier match sans aucun point. Il ne suffisait plus de battre l’Irak : il fallait gagner largement, améliorer la différence de buts et attendre des résultats favorables dans les autres groupes.

Face à cette mission presque impossible, le Sénégal a répondu comme un champion.