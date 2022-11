C’est une très mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Après 48heures passé en garde à vue et 24 heures de retour de parquet, le journaliste et directeur de Dakarmatin.com vient de se voir compliquer son dossier.

Comme le craignait Kéwoulo, hier, après l’annonce du “retour au parquet” de PAN, le procureur a désigné le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, pour lui confier le dossier de la diffusion sans autorisation des documents estampillés “Secret Défense.” Pour rappel, Mamadou Seck au 8eme cabinet est celui qui avait hérité du dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. C’est lui qui avait entendu et placé Ndèye Khady Ndiaye sous contrôle judiciaire et refusé d’instruire le même dossier lorsque le pouvoir a voulu qu’il place Ousmane Sonko sous mandat de dépôt. Depuis cette affaire, il a quitté le 8eme cabinet pour le 2ème.

Revenant à Pape Alé Niang, après son audience de première comparution cet après midi, avec le juge d’instruction, le journaliste s’est vu décerner un mandat de dépôt comme l’avait exigé le procureur, Amady Diouf. Avec cette situation et au vu des chefs d’inculpation visés, il risque -si les journalistes ne font rien- de rester longtemps loin de la direction de son Dakarmatin.com.

Dans son réquisitoire introductif, le parquet a visé les chefs de “divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale”, “recel de documents administratifs et militaires”, “la diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.” Toutes des infractions réprimées par les articles 64, 370, 430 et 255 du Code Pénal).

Tous les chefs d’inculpation visés conduisent directement à l’article 139 du code pénal. Et si on se réfère aux larges pouvoirs de cet article, les juges auront les mains liées et seront obligés de décerner le mandat de dépôt, à la demande du parquet. Et même les demandes de Liberté provisoire que vont introduire les avocats, si le procureur s’y oppose par écrit, elles seront systématiquement rejetées.