Les hommes du commissaire de la Sureté urbaine de Dakar, Bara Sangharé, ont terminé les auditions des gardés à vue, Ahmeth Thiou et Amady Badiane. Vingt-quatre heure après leur arrestation, ils ont quitté le commissariat central de Dakar, siège de la Sureté Urbaine, pour rejoindre le parquet de Dakar. Ils sont poursuivis pour apologie d’actes contre nature.

Si Wally Seck a pu quitter tranquillement le commissariat central de Dakar où il a été auditionné en même temps que ses danseurs, Ahmeth Thiou et Eumedi Badiane, eux, n’ont pas eu cette chance. Entendus pendant 24 heures sur les raisons profondes qui les ont poussé à s’embrasser publiquement, sur scène et devant les caméras comme s’ils faisaient un clin d’œil au mouvement LGBT, Amady Badiane et Ahmeth Thiou n’ont certainement pas pu convaincre les enquêteurs de l’innocence de leur acte.

Et cela malgré leur demande d’excuses adressées aux enquêteurs, Amady Badiane et Ahmeth Thiou ont été confondus aux nombreux écarts de comportement des membres du groupe et du leader des Faramaren. Si ce n’est Wally lui même, ce sont ces compagnons qui se sont toujours signalés pour faire un appel du pied aux homosexuels. Avec ce déferrement passé presque inaperçu, tout porte à croire que le gouvernement soit décidé à faire du charme aux religieux et à la société sénégalaise qui ne veulent pas du tout que les artistes se transforment en agents marketing des LGBT.