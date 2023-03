Tunisie : 140 ressortissants sénégalais souhaitent rentrer au pays, le silence des autorités déploré

Actuellement plus de 140 Sénégalais en Tunisie souhaitent rentrer et les inscriptions se poursuivent. La tension et la peur nées des propos du Président tunisien Kaïs Saïed ont conduit des Etats subsahariens à organiser le rapatriement de leurs ressortissants. Du côté des Sénégalais, Bilal Sall, le président de l’Association des Sénégalais de Tunisie, informe que le recensement a commencé depuis quelques temps. Ainsi, l’ambassade du Sénégal a été contactée et une liste a été ouverte pour répertorier ceux qui veulent rentrer au bercail.

«Pour le moment, aucun moyen concret n’a été mis sur la table. Nous n’avons que des communiqués que nous déplorons d’ailleurs. Nous nous attendions à ce que l’Etat du Sénégal condamne d’abord fermement les propos du Président tunisien. Aussi, nous voyons que les autres pays ont déjà ramené leurs enfants et nous, on nous parle encore de recensement et de cellule de crise», a dénoncé Bilal Sall.

Contacté par le journal « Le Quotidien », Ousseynou Mbaye a soutenu qu’il souhaite rentrer, il a demandé aux autorités de leur venir en aide.

«Nous demandons au Président Macky Sall de nous aider en affrétant rapidement un vol comme l’ont fait la Guinée, le Mali et la Côte d’Ivoire. Si on ne peut plus travailler, si on risque d’être expulsés du jour au lendemain de nos maisons, si on n’est pas en sécurité malgré nos papiers, mieux vaut rentrer chez soi et chercher à faire quelque chose là- bas», a-t-il alerté. Toutefois, il a renseigné qu’aucun Sénégalais n’a, pour l’heure, été victime d’agression physique.

A en croire le journal, le retour au pays, c’est ce que souhaitent bon nombre de Sénégalais vivant en Tunisie. Leur représentant, Bilal Sall, souhaite qu’il soit matérialisé dans les meilleurs délais et qu’une fois au pays, qu’ils soient accompagnés à travers des structures comme la Der. Il attend également de l’Etat qu’il facilite l’insertion des étudiants dans les universités sénégalaises.

Dans un communiqué daté du 5 mars 2023, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur avait annoncé l’ouverture d’un registre pour recenser les citoyens sénégalais résidant en Tunisie qui «souhaitent rentrer au Sénégal et faciliter leur rapatriement ».