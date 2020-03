Touba, le « Modou-Modou » d’Italie porte plainte Covid-19

La crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus glisse sur le terrain judiciaire. Et, c’est à Touba que ça se passe.

Sokhna Ndèye Diop, qui avait accusé le « Modou-Modou » d’Italie, a été traînée devant le tribunal de Mbacké pour diffamation et atteinte à l’honneur.



Amdy Kane, puisse que c’est de lui qu’il s’agit, a saisi le Parquet de Mbacké, par procuration, pour laver son honneur. Selon Source A, la dame a été auditionnée par la police.

Elle avait déclaré, à travers une enregistrement sonore, que le « Modou-Modou » porteur du Coronavirus avait contaminé ses deux épouses, sa femme de ménage et ses deux enfants.

Et, selon son accusatrice, il savait qu’il était porteur du virus et que sa famille lui avait interdit de rentrer au pays, mais il avait refusé.