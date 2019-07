Syrie : Moscou dément la mort de 27 personnes tuées dans des raids russes sur un marché

Au moins 27 personnes ont été tuées lundi dans des raids sur un marché d’Idleb, imputés par l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) à l’aviation russe qui soutient le régime de Bachar al-Assad, Moscou démentant toute responsabilité.



Le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont intensifié depuis fin avril leurs bombardements sur la province d’Idleb et sur des zones adjacentes dans les provinces limitrophes d’Alep, de Hama et de Lattaquié.



La région échappe toujours au contrôle du régime et reste dominée par les jihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d’Al-Qaïda). A noter que d’autres factions rebelles et jihadistes y sont présentes.

