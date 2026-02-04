Face à l’hécatombe qui ensanglante les routes sénégalaises, le gouvernement « tape du poing sur la table ».

Ce mardi 3 février 2026, le Ministre des Transports terrestres, Yankoba Diémé, a déclaré la fin de la récréation pour les « véhicules de la mort », ciblant particulièrement les minicars de 12 à 19 places, « vieillissants et hors de contrôle ».

Selon le ministre, le secteur souffre d’un parc automobile vétuste : « 6 886 minicars circulent avec une moyenne d’âge de 24 ans ». Ces véhicules sont au cœur d’une « spirale meurtrière » alimentée par « la vitesse, la surcharge et le non-respect du Code de la route ».

Pour remédier à cette situation, le ministère a annoncé « le rappel obligatoire de tous les minicars de 12 à 19 places vers Dakar pour un contrôle technique approfondi sur une période de 2 mois ». « Les véhicules conformes pourront circuler », précise le texte, tandis que « les autres seront immobilisés ou devront subir des mises aux normes immédiates ».