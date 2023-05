Sport : L'évolution du foot sénégalais

Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui son évolution anime presque tout le monde et par conséquent, sa révolution est plus qu’exceptionnelle, et il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle ne donne une impulsion au continent africain, en particulier au Sénégal.

En effet, seulement en une année, le football sénégalais s’est emparé de tous les concours masculins organisés en Afrique. Tout a démarré avec la Coupe du monde des Nations Africaines (CAN), au début de 2022, le première trophée gagné par l’équipe A pour la première fois de son histoire. Ensuite, l’équipe de football de Beach soccer a gagné, en octobre au Mozambique, sa 7ème CAN (la 4ème d’affilée), ensuite, le 6 mai 2022, le Sénégal a remporté la première édition du Championnat des Sourds muets d’Afrique en battant le Mali en finale par 1 but à 0 avant que l’équipe locale offre au Sénégal son premier Championnat Africain des Nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs africains qui jouent dans leur pays.

Puis, le 10 mars au Caire, les lionceaux ont vaincu la Gambie dans la finale des moins de 20 ans (2-0), remportant pour la première fois dans cette compétition. Enfin, le 19 mai 2023, les moins de 17 ans ont été couronnés champions d’Afrique en battant celui du Maroc 2-1 au stade Nelson MANDELA à Baraki, une compétition organisée par l’Algérie.

L’origine de cette domination

Cette prédominance du football sénégalais sur la scène continentale est à analyser sur deux plans. Les résultats de la sélection A sont le résultat d’une combinaison réussie entre les jours binationaux et les jours nés au Sénégal qui ont poursuivi leur carrière en Europe. Mais quant à l’équipe CHAN et aux moins de 20 ans, cela résulte du travail d’entraînement effectué dans les académies ou les clubs sénégalais. Au fait, concernant les joueurs (Lamine Camara, Pape Amadou DIALLO, Djibril DIARRA et Libasse NGOM)ont été inscrits aux deux tournois et ont donc gagné deux victoires continentales en moins de deux mois.

Les conditions de vie

“Grâce à leurs correspondants dans toutes les provinces du pays, les académies et les clubs repèrent rapidement les joueurs potentiels. Pour les académies, ces jeunes footballeurs sont placés très tôt dans les meilleures conditions en termes de scolarisation, de logement, les soins médicaux, la nutrition et, bien entendu, l’entraînement et la compétition“. D’ailleurs même Les équipes seniors de ces académies prennent part aux championnats professionnels sénégalais (League 1 et League 2), pour que les jeunes joueurs qui sont encore en entraînement soient rapidement confrontés au niveau supérieur.

Une relève assurée

“Le Sénégal possède un véritable terreau fertile. Les académies ont compris cela avec la création de nombreux clubs, qui tendait à mettre l’accent uniquement sur l’équipe professionnelle et, par conséquent, sur les résultats immédiats, accordent maintenant davantage d’attention à la formation, même si leurs moyens sont moins élevés, d’autant que ce ne sont pas des partenaires de clubs européens“, Ainsi, il y a plusieurs internationaux de moins de 20 ans qui évolue dans les clubs sénégalais comme ( Pikine, Gorée, Guédiawaye, Diambars , Dakar sacre cœur, Génération foot…)