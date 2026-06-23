Diffusion de fausses nouvelles : Le journaliste Mor Maye Cissé placé en garde à vue à la sûreté urbaine

Le journaliste du portail d’information Seneweb, Mor Mbaye Cissé, a été placé en garde à vue ce mardi 23 juin 2026 à la Sûreté urbaine de Dakar. Visé par une procédure d’auto-saisine du parquet pour « diffusion de fausses nouvelles », le chroniqueur judiciaire paye la révélation exclusive des coulisses d’une enquête pour vol en bande organisée impliquant le fils d’un magistrat du Pool Judiciaire Financier (PJF).

Nouveau coup de semonce dans le paysage médiatique sénégalais. Mor Mbaye Cissé, signature de la cellule investigation de Seneweb, a vu son audition par les enquêteurs de la Sûreté urbaine déboucher sur une mesure immédiate de privation de liberté. À l’origine de cette brutale accélération judiciaire, un article exclusif mettant à nu les premiers éléments d’une enquête criminelle ultrasensible, touchant par ricochet l’une des figures de la lutte contre la délinquance financière dans le pays.

Les secrets d’alcôve du PJF : le scoop qui fâche le parquet

L’affaire qui a déclenché les foudres du ministère public est liée à un dossier de cambriolage de grande envergure :

Le coup de filet : Vendredi dernier, les forces de l’ordre interceptent le fils d’un juge du tout nouveau Pool Judiciaire Financier (PJF) en possession de 25 millions de francs CFA.

Le gang des 100 millions : Cette interpellation s’inscrit dans le cadre des investigations menées sur le vol de 100 millions de francs CFA perpétré par une association de malfaiteurs.

L’alibi de l’armoire : Lors de ses premières auditions sur procès-verbal, le mis en cause avait affirmé avoir dérobé cette somme directement dans l’armoire personnelle de son père magistrat.

Le piège de la déposition initiale face au démenti de la science de l’enquête

C’est précisément la divulgation de cette première ligne de défense de l’accusé qui est aujourd’hui pénalement reprochée au journaliste par le parquet. Si le professionnel des médias s’est fait l’écho des déclarations initiales du suspect consignées au début de la procédure, la suite des investigations policières a radicalement récrit le scénario.

Les vérifications ultérieures des enquêteurs ont formellement démontré que l’argent saisi ne provenait en aucun cas du patrimoine ou des fonds propres du magistrat du PJF, mais constituait bel et bien une quote-part du butin issu du vol en bande organisée. Le ministère public a dès lors estimé que la médiatisation de cette mise en cause du magistrat, bien que formulée par son propre fils, relevait de la propagation de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur l’institution judiciaire. Le journaliste attend désormais son face-à-face avec le procureur.